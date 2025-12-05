يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Garmin من $91.9K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $209K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $95.3K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Garmin. آخر تحديث: 12/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
