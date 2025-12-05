دليل الشركات
Garmin
Garmin خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in Taiwan في Garmin من NT$2.28M إلى NT$3.31M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Garmin. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$85.3K - $97.3K
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Garmin?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Garmin in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$3,314,881. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Garmin لوظيفة خدمة العملاء in Taiwan هو NT$2,275,469.

موارد أخرى

