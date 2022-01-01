دليل الشركات
GameStop
GameStop الرواتب

تتراوح رواتب GameStop من $35,183 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $165,825 لمنصب محلل بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في GameStop. آخر تحديث: 8/27/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $135K
محلل أعمال
$149K
محلل بيانات
$166K

عالم بيانات
$161K
عمليات التسويق
$48.5K
مهندس ميكانيكي
$119K
مدير منتج
$133K
مدير برنامج
$154K
المبيعات
$35.2K
جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

15%

سنة 2

40%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في GameStop، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (20.00% نصف سنوي)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (20.00% نصف سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في GameStop هي محلل بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $165,825. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GameStop هو $135,000.

