GameStop الرواتب

تتراوح رواتب GameStop من $35,183 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $165,825 لمنصب محلل بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في GameStop. آخر تحديث: 8/27/2025
5%
سنة 1
15%
سنة 2
40%
سنة 3
40%
سنة 4
في GameStop، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 3rd-سنة (20.00% نصف سنوي)
40% يستحق في 4th-سنة (20.00% نصف سنوي)
