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Gabi الرواتب

متوسط راتب Gabi هو $99,500 لـ الموارد البشرية . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Gabi. آخر تحديث: 7/25/2025

$160K

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الموارد البشرية
$99.5K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Gabi هو الموارد البشرية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $99,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Gabi هو $99,500.

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