أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fyle in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,941,431. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.