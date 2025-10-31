أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Furlenco in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,233,013. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.