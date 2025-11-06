دليل الشركات
Fundrise
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise مهندس برمجيات الرواتب في Northern Virginia Washington DC

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC الوسطية في Fundrise $197K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fundrise. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
إجمالي سنوي
$197K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$159K
Stock (/yr)
$27K
مكافأة
$11K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fundrise in Northern Virginia Washington DC تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $225,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fundrise لوظيفة مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC هو $177,500.

