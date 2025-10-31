دليل الشركات
Funding Circle
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Funding Circle مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Funding Circle £79.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Funding Circle. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Funding Circle
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£79.8K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
£79.8K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
17 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البيانات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Funding Circle in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £98,552. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Funding Circle لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £80,566.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Funding Circle

الشركات ذات الصلة

  • Morgan Stanley
  • CME Group
  • Citi
  • Blackstone
  • loanDepot
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى