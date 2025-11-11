دليل الشركات
FullStory
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

  • United States

FullStory مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب في United States

يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in United States في FullStory من $162K لكل year لمستوى Level 20 إلى $228K لكل year لمستوى Level 40. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $200K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في FullStory. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Level 20
(المستوى المبتدئ)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في FullStory، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في FullStory in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $276,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في FullStory لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in United States هو $182,000.

