Fujitsu
Fujitsu الرواتب

تتراوح رواتب Fujitsu من $14,141 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $211,050 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Fujitsu. آخر تحديث: 11/20/2025

مهندس برمجيات
Median $129K

مهندس الشبكات

مدير منتجات
Median $175K
مدير عمليات الأعمال
$41.4K

محلل أعمال
$20.6K
تطوير الأعمال
$168K
خدمة العملاء
$15.6K
محلل بيانات
$74.2K
مدير علوم البيانات
$125K
عالم بيانات
$58.8K
مدير المرافق
$40.6K
محلل مالي
$68.5K
مهندس أجهزة
$145K
تقني معلومات
$62.4K
مستشار إداري
$55K
تسويق
$67.6K
مصمم منتجات
$14.1K
مدير برامج
$67.1K
مدير مشاريع
$48.6K
مبيعات
$211K
تمكين المبيعات
$47.6K
محلل أمن سيبراني
$17.5K
مهندس حلول
$26.4K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Fujitsu هي مبيعات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $211,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fujitsu هو $60,617.

موارد أخرى

