FTI Consulting
FTI Consulting الرواتب

نطاق رواتب FTI Consulting يتراوح من $87,435 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محاسب في الطرف الأدنى إلى $362,500 لـ مستشار إداري في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في FTI Consulting. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

مستشار إداري
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
محاسب
$87.4K
محلل أعمال
$189K

محلل بيانات
$101K
الموارد البشرية
$90.5K
التسويق
$153K
مهندس برمجيات
$96K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في FTI Consulting هو مستشار إداري at the L5 level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $362,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في FTI Consulting هو $135,188.

