Freedom Forever
Freedom Forever الرواتب

تتراوح رواتب Freedom Forever من $75,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $110,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Freedom Forever. آخر تحديث: 11/22/2025

مهندس برمجيات
Median $75K
مدير منتجات
Median $110K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Freedom Forever هي مدير منتجات بتعويض إجمالي سنوي قدره $110,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Freedom Forever هو $92,500.

