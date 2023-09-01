Freedom Forever الرواتب

تتراوح رواتب Freedom Forever من $75,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $110,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Freedom Forever . آخر تحديث: 11/22/2025