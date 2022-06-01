FreeAgent CRM الرواتب

تتراوح رواتب FreeAgent CRM من $46,384 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $58,800 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في FreeAgent CRM . آخر تحديث: 11/24/2025