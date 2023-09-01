Framer الرواتب

تتراوح رواتب Framer من $141,344 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $152,335 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Framer . آخر تحديث: 11/24/2025