FPL الرواتب

تتراوح رواتب FPL من $64,675 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $160,800 لمنصب مدير مشروع في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في FPL. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $67.6K

مهندس برمجيات متكامل

محلل أعمال
$111K
مهندس تحكم
$70.4K

عالم بيانات
$64.7K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$103K
مدير مشروع
$161K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في FPL هي مدير مشروع at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $160,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في FPL هو $86,915.

