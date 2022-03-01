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Forward
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Forward الرواتب

نطاق رواتب Forward يتراوح من $83,300 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ تطوير الأعمال في الطرف الأدنى إلى $616,900 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Forward. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $145K

مهندس برمجيات متكامل

عمليات الأعمال
$124K
محلل أعمال
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
تطوير الأعمال
$83.3K
خدمة العملاء
$124K
عمليات التسويق
$104K
مصمم المنتج
$109K
مدير المنتج
$251K
مدير البرامج
$186K
مدير هندسة البرمجيات
$617K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Forward، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Forward هو مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $616,900. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Forward هو $124,408.

وظائف مميزة

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