يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area في Fortinet من $180K لكل year لمستوى P1 إلى $399K لكل year لمستوى P6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $286K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fortinet. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$180K
$163K
$17.5K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fortinet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)