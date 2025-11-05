دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area في Fortinet من $180K لكل year لمستوى P1 إلى $399K لكل year لمستوى P6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $286K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fortinet. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$180K
$163K
$17.5K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 2 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Fortinet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Fortinet in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $398,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fortinet لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area هو $297,000.

