يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Fortinet من $128K لكل year لمستوى P1 إلى $281K لكل year لمستوى P6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $213K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fortinet. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fortinet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد