أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fortinet in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $462,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.