أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fortinet in Greater Ottawa Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$183,576. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.