Fiverr مهندس برمجيات الرواتب في Tel Aviv Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Tel Aviv Metropolitan Area الوسطية في Fiverr ₪508K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fiverr. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
إجمالي سنوي
₪508K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Fiverr?

₪560K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪640,011. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fiverr لوظيفة مهندس برمجيات in Tel Aviv Metropolitan Area هو ₪489,826.

موارد أخرى