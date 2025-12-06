دليل الشركات
Fiverr مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Pakistan في Fiverr من PKR 560K إلى PKR 783K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fiverr. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$2.2K - $2.6K
Pakistan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Fiverr?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Fiverr in Pakistan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PKR 783,019. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fiverr لوظيفة مدير مشاريع in Pakistan هو PKR 560,264.

موارد أخرى

