Fiverr مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in Pakistan في Fiverr من PKR 233K إلى PKR 332K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fiverr. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$940 - $1.1K
Pakistan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$830$940$1.1K$1.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fiverr?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Fiverr in Pakistan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PKR 331,883. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fiverr لوظيفة مصمم منتجات in Pakistan هو PKR 233,443.

موارد أخرى

