أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Fiverr in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪556,688. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.