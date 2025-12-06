دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب إعلاني in United States في Fiverr من $82K إلى $117K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fiverr. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$94K - $110K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$82K$94K$110K$117K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fiverr?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب إعلاني في Fiverr in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $117,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fiverr لوظيفة كاتب إعلاني in United States هو $82,000.

موارد أخرى

