أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Five Rings in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $562,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.