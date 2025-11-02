دليل الشركات
Fisher Investments
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Fisher Investments مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Fisher Investments $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fisher Investments. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Fisher Investments
Software Engineer
Plano, TX
إجمالي سنوي
$158K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$143K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Fisher Investments?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Fisher Investments in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $200,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fisher Investments لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $152,000.

موارد أخرى