First Republic Bank
  • الرواتب
  • تقني معلومات

  • جميع رواتب تقني معلومات

First Republic Bank تقني معلومات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض تقني معلومات الوسطية في First Republic Bank $150K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في First Republic Bank. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
إجمالي سنوي
$150K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في First Republic Bank?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في First Republic Bank تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $410,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في First Republic Bank لوظيفة تقني معلومات هو $166,000.

