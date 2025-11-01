دليل الشركات
First Republic Bank
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

First Republic Bank عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United States الوسطية في First Republic Bank $169K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في First Republic Bank. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
First Republic Bank
Senior Data Analyst
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$169K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$139K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$30K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في First Republic Bank?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في First Republic Bank in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $235,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في First Republic Bank لوظيفة عالم بيانات in United States هو $169,000.

