Firework الرواتب

تتراوح رواتب Firework من $149,250 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتج في الحد الأدنى إلى $246,225 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Firework. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $205K
تطوير الأعمال
$246K
نجاح العملاء
$153K

مدير منتج
$149K
مدير هندسة البرمجيات
$239K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Firework، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Firework هي تطوير الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $246,225. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Firework هو $205,000.

