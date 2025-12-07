دليل الشركات
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace مسؤول توظيف الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in United States في Firefly Aerospace من $95.5K إلى $133K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Firefly Aerospace. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$102K - $120K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$95.5K$102K$120K$133K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Firefly Aerospace?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Firefly Aerospace in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $132,985. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Firefly Aerospace لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $95,477.

