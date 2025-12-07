دليل الشركات
Fireblocks
Fireblocks عمليات خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات خدمة العملاء في Fireblocks من $77.1K إلى $112K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fireblocks. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$87.4K - $102K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$77.1K$87.4K$102K$112K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fireblocks، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات خدمة العملاء في Fireblocks تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $111,860. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fireblocks لوظيفة عمليات خدمة العملاء هو $77,080.

