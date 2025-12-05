دليل الشركات
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in India في Fidelity National Financial من ₹451K إلى ₹618K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity National Financial. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$5.6K - $6.6K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fidelity National Financial?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Fidelity National Financial in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹617,844. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fidelity National Financial لوظيفة محلل بيانات in India هو ₹451,295.

موارد أخرى

