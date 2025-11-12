دليل الشركات
Fidelity Investments
Fidelity Investments رئيسي الرواتب

يتراوح تعويض رئيسي in United States في Fidelity Investments من $138K لكل year إلى $228K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$187K
$146K
$8.7K
$32.4K
عرض 3 مستويات أكثر
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة رئيسي في Fidelity Investments in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $228,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fidelity Investments لوظيفة رئيسي in United States هو $180,000.

