يتراوح تعويض رئيسي in United States في Fidelity Investments من $138K لكل year إلى $228K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$187K
$146K
$8.7K
$32.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)