يتراوح تعويض مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in Raleigh-Durham Area في Fidelity Investments من $100K لكل year لمستوى L4 إلى $149K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Raleigh-Durham Area الوسطية yearياً $148K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)