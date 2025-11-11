يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Providence-New Bedford Area في Fidelity Investments من $84.8K لكل year لمستوى L3 إلى $160K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Providence-New Bedford Area الوسطية yearياً $92K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$84.8K
$81.8K
$250
$2.7K
L4
$102K
$92.7K
$3.4K
$5.5K
L5
$160K
$135K
$5K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)