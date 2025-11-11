يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Ireland في Fidelity Investments من €44.6K لكل year لمستوى L3 إلى €113K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €75.3K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
€44.6K
€41.7K
€0
€2.9K
L4
€54.9K
€51.4K
€0
€3.6K
L5
€77.8K
€71.2K
€1.1K
€5.5K
L6
€113K
€107K
€0
€6.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)