أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Fidelity Investments in Greater Houston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $158,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.