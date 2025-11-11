يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Greater Dublin Area في Fidelity Investments من €45.1K لكل year لمستوى L3 إلى €77.6K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dublin Area الوسطية yearياً €57K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
€45.1K
€42.8K
€0
€2.2K
L4
€56.3K
€51.6K
€0
€4.7K
L5
€77.6K
€71.5K
€1.5K
€4.5K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)