أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات في Fidelity Investments in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $154,167. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.