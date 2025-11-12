يتراوح تعويض مهندس البيانات in United States في Fidelity Investments من $89.5K لكل year لمستوى L3 إلى $154K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $94.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$89.5K
$81.4K
$0
$8.1K
L4
$126K
$111K
$4.4K
$10.8K
L5
$154K
$140K
$2K
$12K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)