Fidelity Investments
Fidelity Investments مهندس البرمجيات الخلفية الرواتب في Salt Lake City Greater Area

يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Salt Lake City Greater Area في Fidelity Investments من $89K لكل year إلى $260K. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Salt Lake City Greater Area الوسطية yearياً $139K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
Associate Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$135K
$122K
$0
$13K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Fidelity Investments in Salt Lake City Greater Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $259,650. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fidelity Investments لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية in Salt Lake City Greater Area هو $139,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Fidelity Investments

