يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Ireland في Fidelity Investments من €59.2K لكل year لمستوى L4 إلى €105K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €74.3K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.2K
€53.8K
€0
€5.4K
L5
€76.6K
€72.4K
€0
€4.1K
L6
€105K
€88.1K
€2.3K
€14.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)