يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Greater Dublin Area في Fidelity Investments من €57.4K لكل year لمستوى L4 إلى €108K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dublin Area الوسطية yearياً €74.3K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.4K
€51.9K
€0
€5.5K
L5
€74.1K
€71.9K
€0
€2.3K
L6
€108K
€90.8K
€2.9K
€14.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)