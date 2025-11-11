يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Greater Dallas Area في Fidelity Investments من $79.3K لكل year لمستوى L3 إلى $202K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $130K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$79.3K
$77.6K
$0
$1.7K
L4
$108K
$100K
$400
$7K
L5
$141K
$122K
$1.2K
$18.4K
L6
$202K
$150K
$8.3K
$43K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)