أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Fidelity Investments in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $228,640. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.