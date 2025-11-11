يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in United States في Fidelity Investments من $98K لكل year لمستوى L3 إلى $166K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $159K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidelity Investments. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$98K
$97K
$0
$1K
L4
$105K
$95K
$0
$10.1K
L5
$140K
$121K
$0
$19.3K
L6
$166K
$134K
$0
$31.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)