Fidelity Investments الرواتب

تتراوح رواتب Fidelity Investments من $7,960 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الموارد البشرية في الحد الأدنى إلى $446,667 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Fidelity Investments. آخر تحديث: 9/5/2025

$160K

مهندس برمجيات
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس تشفير

مهندس أنظمة

عالم بيانات
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
مدير منتج
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

مدير هندسة البرمجيات
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
محلل أعمال
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
مهندس حلول
L6 $166K
L7 $233K

مهندس بيانات

مهندس السحابة

Cloud Security Architect

محلل مالي
L3 $69.6K
L6 $138K
خدمة العملاء
Median $60K
مصمم منتجات
L4 $105K
L5 $140K

مصمم تجربة المستخدم

محلل بيانات
L3 $73.3K
L4 $87.4K
استشاري إداري
Median $160K
مدير مشروع
Median $163K
مدير علوم البيانات
Median $250K
التسويق
Median $155K
مدير برنامج
Median $192K
محلل أمن سيبراني
Median $138K
المبيعات
Median $96K
باحث تجربة المستخدم
Median $240K
خبير اكتواري
Median $135K
مدير برنامج تقني
Median $98K
رأسمالي مخاطر
Median $185K

أساسي

محاسب
$102K

محاسب تقني

مساعد إداري
$60.2K
العمليات التجارية
$69.2K
مهندس كهربائي
$398K
الموارد البشرية
$8K
مدير تصميم المنتجات
$234K
موظف توظيف
$70.4K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fidelity Investments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Fidelity Investments هي مهندس برمجيات at the L9|VP Software Engineering level بتعويض إجمالي سنوي قدره $446,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fidelity Investments هو $157,072.

موارد أخرى