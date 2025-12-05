دليل الشركات
Fidel API
Fidel API مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in Portugal في Fidel API من €58.9K إلى €82.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fidel API. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$73.7K - $89.3K
Portugal
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$68K$73.7K$89.3K$95K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fidel API?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Fidel API in Portugal تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €82,278. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fidel API لوظيفة مدير منتجات in Portugal هو €58,871.

