أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في FFL Partners in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $245,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.