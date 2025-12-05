دليل الشركات
Fever
Fever مدير الشراكات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير الشراكات in Argentina في Fever من ARS 29.09M إلى ARS 42.37M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fever. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$25.4K - $29K
Argentina
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$22.2K$25.4K$29K$32.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fever?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير الشراكات في Fever in Argentina تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ARS 42,371,724. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fever لوظيفة مدير الشراكات in Argentina هو ARS 29,085,675.

موارد أخرى

